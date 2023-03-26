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НовостиОбщество26 марта 2023 6:56

До +15 ожидается 27 марта на Алтае

На дорогах будет сильная гололедица
Александра Сапожкова
Погода в Алтайском крае 27 марта 2023

Погода в Алтайском крае 27 марта 2023

Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 27 марта в регионе ожидается теплая весенняя погода.

По данным регионального Гидрометцентра, температура составит +5,+10 градусов, местами по югу поднимется до +15.

- При этом преимущественно без осадков. Утром местами возможен туман. На дорогах сильная гололедица, - передают синоптики.

В Барнауле температура +8,+10 градусов, также преимущественно без осадков. На дорогах местами будет очень скользко.

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