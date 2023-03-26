В алтайском заповеднике распустились первые цветы

Цветы появились среди засохшей, прошлогодней травы. Фото: Тигирекский заповедник, Александр Крапивин
В лесостепной части Тигирекского заповедника распустились первоцветы, сообщается в официальной группе заповедника во «ВКонтакте».
В притигирекской части лесостепи местами еще более полуметра снега, но первоцветы уже расцвели на бесснежных сопках среди засохшей, прошлогодней травы - это голосемянник алтайский и адонис пушистый.
- Будем ждать пробуждения остальных обитателей, – отметили сотрудники заповедника.