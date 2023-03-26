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НовостиПроисшествия26 марта 2023 3:55

Две машины перевернулись и улетели в кювет на алтайской трассе

Возможно, в одном автомобиле были дети
Александра Сапожкова
Были ли в этой аварии пострадавшие – не известно

Были ли в этой аварии пострадавшие – не известно

Фото: Олег УКЛАДОВ

25 марта неподалеку от алтайского села Целинное в ДТП угодили два легковых авто. Об аварии сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22.

Судя по видео, машины слетели с трассы в кювет и обе перевернулись. В одной из них, возможно, были дети.

Машины получили серьезные повреждения, были ли в этой аварии пострадавшие – не известно.

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