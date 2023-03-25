Осужденная за фейки активистка из Барнаула Мария Пономаренко заявила об избиении в СИЗО

Ранее Пономаренко приговорили к 6 годам лишения свободы Фото: Олег УКЛАДОВ

Осужденная за фейки о российской армии уроженка Барнаула Мария Пономаренко заявила об избиении в СИЗО. Она пожаловалась на жестокое обращение с ней в письме, которое опубликовано в Telegram-канале RusNews.

Письмо написано собственноручно. Как пишет издание, при доставлении Марии в СИЗО-2 Бийска осужденную начали обыскивать. У нее якобы изъявили часть продуктов из передачи, которую ей передали накануне и заставили снять одежду. Из-за этого у заключенной произошел нервный срыв.

Как написали в письме, вызвали медиков психиатрической бригады, однако вместо оказания помощи они якобы начали бить женщину.

Ранее в Барнауле суд приговори 44-летней Марии Пономаренко к 6 годам лишения свободы за распространение фейков об СВО.