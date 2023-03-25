2,6 млн рублей составил товарооборот ярмарок выходного дня в Барнауле

Была организована работа 115 торговых точек
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
Товарооборот прошедших 25 марта ярмарок выходного дня в Барнауле составил 2,6 млн рублей. Об этом сообщили в городской администрации.
Была организована работа 115 торговых точек, свою продукцию представили местные производители. Наибольшим спросом у покупателей на ярмарках пользовались мясо и мясные полуфабрикаты, овощи и фрукты, рыба, колбасы, копчености, молочные продукты.
Следующая продуктовая ярмарка запланирована на 1 апреля.