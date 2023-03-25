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НовостиОбщество25 марта 2023 11:12

2,6 млн рублей составил товарооборот ярмарок выходного дня в Барнауле

Ярмарки прошли 25 марта
Вера Березовская
Была организована работа 115 торговых точек

Была организована работа 115 торговых точек

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Товарооборот прошедших 25 марта ярмарок выходного дня в Барнауле составил 2,6 млн рублей. Об этом сообщили в городской администрации.

Была организована работа 115 торговых точек, свою продукцию представили местные производители. Наибольшим спросом у покупателей на ярмарках пользовались мясо и мясные полуфабрикаты, овощи и фрукты, рыба, колбасы, копчености, молочные продукты.

Следующая продуктовая ярмарка запланирована на 1 апреля.