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НовостиПроисшествия25 марта 2023 8:04

На Алтае ищут мужчину, который ушел из дома больше полугода назад

До настоящего времени его местонахождение неизвестно
Вера Березовская
Аникин Андрей Юрьевич, 1970 года рождения, летом прошлого года ушел из дома

Аникин Андрей Юрьевич, 1970 года рождения, летом прошлого года ушел из дома

Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

С июля 2022 года полиция разыскивает без вести пропавшего жителя Горно-Алтая. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Аникин Андрей Юрьевич, 1970 года рождения, летом прошлого года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 50-55 лет, тип лица-европейский, рост около 175 см, среднего телосложения, волосы темные короткие. Указано, что мужчина может вести бродячий образ жизни, а также работать по найму.

Полицейские просят помочь в розыске пропавшего. Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят обращаться по телефонам 8 (388-22) 9-23-28, либо в ближайший отдел полиции по телефону 102.