На Алтае ищут мужчину, который ушел из дома больше полугода назад

Аникин Андрей Юрьевич, 1970 года рождения, летом прошлого года ушел из дома Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

С июля 2022 года полиция разыскивает без вести пропавшего жителя Горно-Алтая. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Аникин Андрей Юрьевич, 1970 года рождения, летом прошлого года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 50-55 лет, тип лица-европейский, рост около 175 см, среднего телосложения, волосы темные короткие. Указано, что мужчина может вести бродячий образ жизни, а также работать по найму.

Полицейские просят помочь в розыске пропавшего. Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят обращаться по телефонам 8 (388-22) 9-23-28, либо в ближайший отдел полиции по телефону 102.