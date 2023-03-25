Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 марта 2023 7:33

В Алтайском крае сотрудники уголовного розыска нашли похитителя банки барсучьего жира

Подозреваемый успел продать ее за 500 рублей
Вера Березовская
На данный момент возбуждено уголовное дело по пункту «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ

На данный момент возбуждено уголовное дело по пункту «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в полицию обратился житель села Верх-Неня с заявлением, что у него похитили поллитровую банку барсучьего жира. Об этом пишет пресс-служба регионального МВД.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже может быть причастен неработающий 60-летний односельчанин. Установлено, что ранее мужчины совместно распивали спиртные напитки.

Выяснилось, что подозреваемый решил навестить товарища, но дома его не оказалось. Зайдя внутрь, у него созрел преступный план. Он украл банку барсучьего жира. До того, как на его след вышли полицейские, он успел продать похищенное за 500 рублей. Вырученные деньги потратил на собственные нужды.

На данный момент возбуждено уголовное дело по пункту «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.