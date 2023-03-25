В Алтайском крае сотрудники уголовного розыска нашли похитителя банки барсучьего жира

На данный момент возбуждено уголовное дело по пункту «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в полицию обратился житель села Верх-Неня с заявлением, что у него похитили поллитровую банку барсучьего жира. Об этом пишет пресс-служба регионального МВД.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже может быть причастен неработающий 60-летний односельчанин. Установлено, что ранее мужчины совместно распивали спиртные напитки.

Выяснилось, что подозреваемый решил навестить товарища, но дома его не оказалось. Зайдя внутрь, у него созрел преступный план. Он украл банку барсучьего жира. До того, как на его след вышли полицейские, он успел продать похищенное за 500 рублей. Вырученные деньги потратил на собственные нужды.

На данный момент возбуждено уголовное дело по пункту «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.