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НовостиОбщество25 марта 2023 4:07

Власти региона прокомментировали сообщение о нехватке бутилированной воды в магазинах Барнаула

В управлении по развитию предпринимательства подтвердили, что в торговых точках наблюдается повышенный спрос на воду
Вера Березовская
В магазинах Барнаула с полок исчезает бутилированная вода

В магазинах Барнаула с полок исчезает бутилированная вода

Фото: Виталий БАРАБАШ

В алтайском управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры прокомментировали сообщение о нехватке бутилированной воды в магазинах Барнаула.

- По информации торговых сетей, действительно, в отдельных розничных объектах города наблюдался непредвиденный повышенный спрос на бутилированную питьевую воду (преимущественно объемом 5 литров), — рассказали «Алтапрессу» в пресс-службе ведомства.

При этом в управлении отметили, что запасы питьевой воды в достаточном количестве есть на распределительных центрах. В данный момент компании намерены увеличить объемы поставок со складов, чтобы полки магазинов не пустели.