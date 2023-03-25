Власти региона прокомментировали сообщение о нехватке бутилированной воды в магазинах Барнаула

В магазинах Барнаула с полок исчезает бутилированная вода Фото: Виталий БАРАБАШ

В алтайском управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры прокомментировали сообщение о нехватке бутилированной воды в магазинах Барнаула.

- По информации торговых сетей, действительно, в отдельных розничных объектах города наблюдался непредвиденный повышенный спрос на бутилированную питьевую воду (преимущественно объемом 5 литров), — рассказали «Алтапрессу» в пресс-службе ведомства.

При этом в управлении отметили, что запасы питьевой воды в достаточном количестве есть на распределительных центрах. В данный момент компании намерены увеличить объемы поставок со складов, чтобы полки магазинов не пустели.