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НовостиОбщество25 марта 2023 3:15

Барнаульцы невооруженным глазом наблюдали «поцелуй» Луны и Венеры

Венера смотрелась с Земли как очень яркая звезда, расположившаяся рядом с молодой растущей Луной
Вера Березовская
Барнаульцы наблюдали сближение Луны и Венеры

Барнаульцы наблюдали сближение Луны и Венеры

Фото: Вера Березовская

24 марта барнаульцы наблюдали завораживающее астрономическое явление – сближение Луны и Венеры. Благодаря ясному небу планету можно было увидеть невооруженным глазом и даже запечатлеть на фото.

Снимками ночного неба горожане делятся в социальных сетях.

- Красота! Причем месяц ярче гораздо, а планета маленькая как бриллиант, - пишут в группе «Наблюдательный Барнаул».

- Еще светло было, уже отчетливо было видно, - написали в паблике «Barnaul22».

Следующее астрономические явление намечено на 28 марта – это сближение Луны и Марса.