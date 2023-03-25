Барнаульцы невооруженным глазом наблюдали «поцелуй» Луны и Венеры

Барнаульцы наблюдали сближение Луны и Венеры Фото: Вера Березовская

24 марта барнаульцы наблюдали завораживающее астрономическое явление – сближение Луны и Венеры. Благодаря ясному небу планету можно было увидеть невооруженным глазом и даже запечатлеть на фото.

Снимками ночного неба горожане делятся в социальных сетях.

- Красота! Причем месяц ярче гораздо, а планета маленькая как бриллиант, - пишут в группе «Наблюдательный Барнаул».

- Еще светло было, уже отчетливо было видно, - написали в паблике «Barnaul22».

Следующее астрономические явление намечено на 28 марта – это сближение Луны и Марса.