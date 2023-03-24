Барнаульцы жалуются на дефицит питьевой воды в магазинах

Нехватку воды объясняют тем, что в последние дни заметно вырос спрос на этот товар Фото: Виталий БАРАБАШ

Барнаульцы жалуются, что сейчас в магазинах сложно найти бутилированную питьевую воду, пишет «Толк».

«Пыталась купить хотя бы две пятилитровки, но не нашла. Удалось приобрести несколько полторашек, но вчера обнаружила, что и их в соседних магазинах почти нет», - рассказала изданию одна из горожанок.

Нехватку воды жители связывают с тем, что в последние дни заметно вырос спрос на этот товар. Дело в том, что у многих из крана потекла вода не самого лучшего качества. При этом наблюдается повышенный спрос и на воду, которую привозят службы доставки.

Ранее барнаульцы начали жаловаться на мутность и неприятный запах воды из-под крана. В Барнаульском водоканале сообщили, что это связано с тем, что весенние талые воды попадают в Обь. Однако беспокоиться не стоит: даже если цвет воды изменился, она безопасна и соответствует нормам СанПиН.

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Дело в том, что талые воды попадают в реку, а в результате меняется ее мутность и цветность. Однако в любом случае до конечного потребителя питьевая вода доходит в том же качестве, что и в остальное время года (подробнее)