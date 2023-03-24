Туркластер с агрофермой планируют построить в пригороде Барнаула

В территорию можно вписать контактный зоопарк Фото: Олег УКЛАДОВ

В пригороде Барнаула планируют построить туристический кластер с агрофермой, сообщает «Толк».

Как рассказали изданию в Союзе строителей края, разместить туркластер намерены на плантациях фирмы «Цветы Алтая».

- Огромную часть земли по-прежнему будут занимать сады и поля - все это сохранят. А в них аккуратно можно было бы вписать фермерские дворики, контактный зоопарк с индюками и павлинами, - сказал исполнительный директор союза Вячеслав Ширшов.

Здесь же планируется горнолыжный комплекс, акватермальные развлечения, дендросад, летние открытые бассейны, различные спортивные площадки, коттеджи для проживания в экостиле, современные апарт-отели и многое другое. К Змеиногорскому тракту можно было бы вынести павильоны с местной продукцией (овощи, фрукты, ягоды, соки, вино и прочее).

Однако для реализации задумки нужны огромные вложения, так как туда надо проложить дорогу, протянуть электричество и подвести газ. Отраслевой союз уже направил свои предложения по поддержке проекта в мэрию города.

Отмечается, что масштабный проект хотят приурочить к 300-летнему юбилею города в 2030 году.

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