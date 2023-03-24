«Аэрофлот» с конца апреля возобновит ежедневные рейсы Барнаул – Москва

Барнаульский аэропорт будет принимать по четыре рейса из Москвы каждый день Фото: Олег УКЛАДОВ

Компания «Аэрофлот» возобновит ежедневные рейсы Барнаул – Москва и обратно, сообщил губернатор края Виктор Томенко своем телеграм-канале.

Глава региона сам обратился с такой просьбой к гендиректору компании Сергею Александровскому, так как такие рейсы особенно востребованы летом, когда в край приезжают тысячи туристов.

В ближайшее время откроется продажа билетов. Барнаульский аэропорт будет принимать по четыре рейса из Москвы каждый день.

Предполагается, что самолеты по этому направлению будут летать с конца апреля по октябрь.