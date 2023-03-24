Барнаульский суд приговорил майора к 6,5 года колонии за попытку сбежать от мобилизации

Суд, помимо реального срока, лишил майора воинского звания Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле Гарнизонный суд приговорил майора запаса к 6,5 годам колонии строгого режима за «Дезертирство» и «Незаконное пересечение границы», сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным суда, майор запаса Михаил Жилин, опасаясь направления в зону СВО, попытался скрыться за границей. Он решил продать недвижимость и заявил командованию ложные сведения о своей нетрудоспособности. В обход пункта пропуска он пересек границу, где его задержали сотрудники пограничной службы.

Суд, помимо реального срока, лишил майора воинского звания. Приговор в законную силу пока не вступил.

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