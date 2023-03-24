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НовостиПроисшествия24 марта 2023 7:43

Барнаульский суд приговорил майора к 6,5 года колонии за попытку сбежать от мобилизации

Мужчина попытался скрыться за границей
Александра Сапожкова
Суд, помимо реального срока, лишил майора воинского звания

Суд, помимо реального срока, лишил майора воинского звания

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле Гарнизонный суд приговорил майора запаса к 6,5 годам колонии строгого режима за «Дезертирство» и «Незаконное пересечение границы», сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным суда, майор запаса Михаил Жилин, опасаясь направления в зону СВО, попытался скрыться за границей. Он решил продать недвижимость и заявил командованию ложные сведения о своей нетрудоспособности. В обход пункта пропуска он пересек границу, где его задержали сотрудники пограничной службы.

Суд, помимо реального срока, лишил майора воинского звания. Приговор в законную силу пока не вступил.

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