В Барнауле в районе Дома быта изменят движение автобусов и троллейбусов

Троллейбусы № 7 и 6 при движении в сторону конечной остановки «Дом Быта» будут ходить без изменений Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле с 22 часов 24 марта до 27 марта частично изменится движение общественного транспорта в районе Дома быта, сообщили в горадминистрации.

Так, автобусы №53, 24 и 6 при движении в центр будут ходить по маршруту: ул. Матросова – пр. Ленина – разворот в районе здания 106/1 по пр. Ленина – пр. Ленина, далее по маршруту. В обратном направлении - без изменений.

Троллейбусы № 7 и 6 при движении в сторону конечной остановки «Дом Быта» будут ходить без изменений, а в обратном направлении по маршруту: пр. Ленина – пр. Космонавтов – ул. Малахова, далее как обычно.

Ограничений для личного транспорта не будет. Трамвай №3 и троллейбус №1 пойдут без изменений.

Причина изменения схем движения - аварийно-восстановительные работы на водопроводе на пересечении пр. Ленина и ул. Матросова.