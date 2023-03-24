Двоих руководителей на Алтае подозревают в разглашении гостайны

Уголовные дела возбудили по ч. 1 ст. 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны»
Фото: Олег УКЛАДОВ
На Алтае бывших руководителей госпредприятия подозревают в разглашении государственной тайны, сообщили в управлении ФСБ по краю.
По данным ведомства, двое руководителей Юго-Восточного дорожно-строительного управления владели некой секретной информацией в связи со своими должностными обязанностями. Эти сведения они рассказали людям, у которых не было к ним допуска.
Уголовные дела возбудили по ч. 1 ст. 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны». Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет. Сейчас мужчины находятся под подпиской о невыезде.
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