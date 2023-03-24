Недорогие продукты смогут купить жители Барнаула 25 марта на ярмарках выходного дня

Время работы ярмарок - с 10 до 14 часов Фото: Олег УКЛАДОВ

25 марта в Барнауле пройдут очередные продовольственные ярмарки выходного дня, сообщили в мэрии.

Шесть площадок будут работать с 10 до 14 часов по адресам:

- ул. Новосибирская, 16в, мкрн Новосиликатный,

- ул. Титова, 9,

- ул. Водников, 11, мкрн Затон,

- ул. Центральная, 65а, с. Лебяжье,

- ул. Кольцевая, 11а, пос. Казенная Заимка,

- сквер 60 лет СССР (у фонтана на пересечении пр. Красноармейского и ул. Молодежной).

Жители города смогут недорого купить колбасы, мясо, масло, рыбные продукты, овощи, кондитерские изделия и многое другое.

Отмечается, что в Казенной заимке торговлю организуют впервые.