В Барнауле прекратили поиски девочки с бордовыми волосами

Найдена. Жива.
Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
Волонтеры Барнаула остановили поиски пропавшей 21 марта 13-летней девочки с бордовыми волосами.
– Найдена, жива! Спасибо все за помощь! – отписались активисты поискового движения «ЛизаАлерт».
Подробности как всегда не разглашаются, но как написала одна из участниц сообщества во «Вконтакте», мама девочки сама написала в родительскую группу, что с ней все в порядке.
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