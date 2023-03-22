В Барнауле прекратили поиски девочки с бордовыми волосами

Найдена. Жива. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Волонтеры Барнаула остановили поиски пропавшей 21 марта 13-летней девочки с бордовыми волосами.

– Найдена, жива! Спасибо все за помощь! – отписались активисты поискового движения «ЛизаАлерт».

Подробности как всегда не разглашаются, но как написала одна из участниц сообщества во «Вконтакте», мама девочки сама написала в родительскую группу, что с ней все в порядке.

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