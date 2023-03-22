На Алтае молодая женщина врезалась в отбойник и погибла

Место ДТП Фото: предоставлено пресс-службой

В ночь на среду, 22 марта, в Майминском районе Республики Алтай молодая, 24-летняя женщина разбилась после столкновения с металлическим отбойником.

Авария произошла около 00.13 в поселке Дубровка.

– 24-летняя местная жительница, управляя автомобилем Subaru Legacy, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и врезалась в металлическое отбойное ограждение, - сообщают в ГУ МВД России по Республике Алтай.

Пострадавшая от полученных травм погибла на месте аварии до приезда медиков. Установлено, что она не была пристегнута. По факту ДТП проводится проверка.

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