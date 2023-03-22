Акцию «чистый четверг» проведут в Барнауле 23 марта

Акцию проведут 23 марта Фото: пресс-службы администрации Барнаула

23 марта в Барнауле начнут наводить порядок – в краевой столице пройдет акция «Чистый четверг».

Пока еще убирать мусор достаточно рано, по большому счету, но районные администрации уже готовы ринуться в бой за чистые улицы. В преддверии месячника санитарной очистки запланирована акция по приведению в порядок придомовых территорий и общественных пространств.

– В мероприятиях примут участие более трех тысяч человек: рабочие, студенты, школьники, общественники, управляющие компании и сотрудники предприятий. Также планируется привлечь 35 единиц спецтехники, - сообщают в администрации города.

Где-то они будут ворошить снег, чтобы он быстрее таял, где-то собирать мусор, а где-то очищать кровли. Бригады дорожных служб планируют очищать водоотводные лотки и грунтовые насосы и т.д.