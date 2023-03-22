Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 марта 2023 9:30

Акцию «чистый четверг» проведут в Барнауле 23 марта

На нее выйдут больше трех тысяч человек
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Акцию проведут 23 марта

Акцию проведут 23 марта

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

23 марта в Барнауле начнут наводить порядок – в краевой столице пройдет акция «Чистый четверг».

Пока еще убирать мусор достаточно рано, по большому счету, но районные администрации уже готовы ринуться в бой за чистые улицы. В преддверии месячника санитарной очистки запланирована акция по приведению в порядок придомовых территорий и общественных пространств.

– В мероприятиях примут участие более трех тысяч человек: рабочие, студенты, школьники, общественники, управляющие компании и сотрудники предприятий. Также планируется привлечь 35 единиц спецтехники, - сообщают в администрации города.

Где-то они будут ворошить снег, чтобы он быстрее таял, где-то собирать мусор, а где-то очищать кровли. Бригады дорожных служб планируют очищать водоотводные лотки и грунтовые насосы и т.д.