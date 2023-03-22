Число особо тяжких преступлений выросло в Алтайском крае

Значительно выросло количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

В Алтайском крае по итогам прошлого года выросло число особо тяжких преступлений. Об этом пишет «Толк» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Согласно ответу на запрос редакции, число преступлений данной категории выросло на 750.

– Из них 746 правонарушений связаны с незаконным оборотом наркотиков, – пояснили в ведомстве.

При этом в прокуратуре пояснили, что рост связан «с изменением практики учета таких преступлений, совершенных путем формирования одним человеком нескольких тайников с наркотиками». Проще говоря, если раньше счет шел по конкретному закладчику, то теперь по количеству закладок.