13-летняя девочка с бордовыми волосами пропала в Барнауле

Ориентировка Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Во вторник, 21 марта, в Барнауле ушла и не вернулась домой 13-летняя девочка с бордовыми волосами.

По информации поискового отряда «ЛизаАлерт», Ангелина Веселка около 15 часов ушла в неизвестном направлении. Ее телефон отключен и на связь девочка не выходит. Сообщить об обстоятельствах пропажи ребенка или о том, где она находится, можно по круглосуточному (бесплатному) телефону отряда: 800-700-54-52. Либо по номеру полиции – 112.

Приметы девочки: рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, голубые глаза, волосы бордовые. Она была одета в голубую короткую куртку, светло-серую шапку и темно-синие джинсы. На ногах четные ботинки. С собой взяла рюкзак.

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