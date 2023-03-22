Бийчанина отправили в колонию за сбитую им 17-летнюю девушку

Водитель сбил девушку на перекрестке Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Суд отправил 59-летнего жителя Бийска в колонию за то, что тот пьяный насмерть сбил 17-летнюю девушку.

Авария произошла почти год назад – 1 апреля. Пьяный мужчина сел за руль своей MAZDA CX-5 и на одном из перекрестком сбил девушку-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

– От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

На этапе предварительного следствия мужчина свою вину признал. При этом установлено, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за то, что не уступал пешеходам дорогу. Суд признал его виновным и назначил семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Помимо этого на имущество обвиняемого в обеспечение гражданского иска наложен арест на сумму более 3 млн рублей.

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