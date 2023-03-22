Бывший спасатель из Бийска может быть замешан в деле о присвоении 500 млн рублей

Сейчас главный фигурант дела находится под стражей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжается расследование уголовного дела, фигурантом которого стал бывший руководитель базирующегося в Бийске ФГКУ «Специальное управление № 36 МЧС России». Подробности появились на сайте ИА «Банкфакс».

Издание ссылается на собственные источники в правоохранительных органах. По их информации речь идет о Викторе Великодном. По крайней мере, именно он руководил подразделением в годы, когда было совершено преступление. При этом сумма ущерба, учитывая специфику организации, поистине выглядит гигантской – 500 млн рублей и даже свыше этой суммы.

– Однако инсайдеры не исключают, что эта сумма со временем может увеличиться, - пишет издание.

Также они поясняют, что помимо прочего, главный фигурант дела мог собирать «дань» с подчиненных. Тем не менее, даже с учетом этого сумма ущерба все равно гигантская и объяснить ее довольно сложно.

– Так, общий объем средств, потраченных организацией на закупку товаров и услуг за несколько лет, согласно данным агрегаторов, составляет всего 95,2 млн рублей, - добавляет «Банкфакс».

Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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