На Алтае онкобольная женщина перепродавала наркоманам свои лекарства

На суде установили несколько фактов перепродажи лекарств Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае на скамье подсудимых оказалась женщина, которая перепродавала наркоманам сильнодействующие препараты полагающиеся ей для лечения.

На суде установлено, что жительница Благовещенского района через аптеку получала препараты, назначенные ей, как онкобольной. Однажды к ней подошла односельчанка и убедила продать ей сильнодействующий препарат. Известно, что она была наркоманкой. Подсудимая согласилась оказать ей «услугу».

– В дальнейшем женщина неоднократно сбывала ей сильнодействующие препараты, - сообщают в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

В итоге онкобольную признали виновной и назначили ей штраф 5 тысяч рублей.