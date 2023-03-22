В Бийском районе подорвали лед

Подрыв произвели на реке Бия Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Бийском районе Алтайского края провели подрыв льда на реке Бия.

В регионе продолжаются профилактические мероприятия по предупреждению последствий паводка. Среди прочих есть чернение и подрыв льда на реках, где может возникать затор. Опасные места были определены заранее и накануне работа в данном направлении началась. В частности, специалисты побывали в районе населенного пункта Мальцева Курья.

– В мероприятиях были задействованы специалисты Министерства обороны, силы и средства местной администрации, контроль осуществляли сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, - сообщают в региональном главке МЧС.

Напомним, как стало известно днем ранее, вскрытие рек может начаться раньше средних ежегодных показателей.

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