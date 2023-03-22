22 марта в Барнауле отключат несколько светофоров

Все отключения - временные Фото: Анна СЕМИНА

В среду, 22 марта, в Барнауле отключает несколько светофоров для проведения ремонтных работ.

Как пояснили в администрации города, с 10 утра будет отключен светофор на пересечении проспекта Калинина и улицы Ткацкой. На данном участке планируют устранять последствия аварии, как долго оно продлиться – не уточняют. Позже он начнет работу в прежнем режиме.

Кроме того, с 13 до 15 часов отключат светофор на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской.

– Отключение связано с плановыми ремонтными работами, - пояснили в мэрии.