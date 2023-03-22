В мэрии Барнаула показали эскиз благоустройства улицы Приречной

Эскиз проекта благоустройства Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В этом году на улице Приречной в Барнауле должны навести порядок. Здесь должен появиться красивый зеленый сквер. О том, как он будет выглядеть, рассказали в администрации города.

Совещание провел глава города Вячеслав Франк. Согласно смете, на благоустройство сквера потратят 13,6 млн рублей из которых 6 млн выделят предприниматели.

– В сквере планируется выполнить устройство велодорожки, тротуара, газонов, установка скамеек с урнами, устройство уличного освещения и системы видеонаблюдения, - говорит глава Центрального района Максим Сабына.

Дендроплан разрабатывали сотрудники НИИ им.Лисавенко, они же будут заниматься озеленением. Здесь высадят 117 саженцев деревьев и кустарников. Территорию украсят ели, клен, ива, липа, калина, спиреи и многое другое. Часть сейчас имеющихся растений сохранят, а аварийные уберут.

В рамках подготовительной работы на территории уже провели субботники, убрали мусор и ненужную поросль, а также спилили аварийные клены.

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