Школы Алтайского края перейдут на новый образовательный стандарт

По новому стандарту уже обучают в ряде школ края Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 сентября следующего учебного года школы Алтайского края начнут обучать по новым образовательным стандартам. Об этом рассказала начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина.

– Обновленные стандарты - это более конкретные и единые требования к результату обучения, которые должны обеспечить достаточно системное, гармоничное развитие личности обучающихся, освоение тех предметов, компетенций, которые будут необходимы для их использования в жизненном опыте, – говорит Полосина.

Это означает, что на первый план система образования выводит умение школьника и будущего выпускника ориентироваться в обществе и применять свои знания на практике. По-другому это называют функциональной грамотностью.

Причем ряд школ края уже перешли на новый формат, а с 1 сентября он станет обязательным для всех образовательных учреждений страны.

При новых правилах обучения академических часов станет меньше, учебная система перейдет на пятидневку, второй иностранный язык уберут из списка обязательных.

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