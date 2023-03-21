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НовостиПроисшествия21 марта 2023 11:30

Глава СК взял на контроль дело о гибели жителя Алтая

Расследование продолжается
Вера Березовская
Ранее в интернете опубликовали видео с обращением местной жительницы к председателю следственного комитета России

Ранее в интернете опубликовали видео с обращением местной жительницы к председателю следственного комитета России

Фото: Олег УКЛАДОВ

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о гибели жителя Республики Алтай. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Ранее в интернете опубликовали видео с обращением местной жительницы к председателю следственного комитета России. У женщины трагично умер брат, правоохранители возбуждали дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. По данным из обращения, причиной смерти стала черепно-мозговая травма и отек головного мозга.

– Следователи приходят к выводу, что травмы, повлекшие смерть, мой брат получает при самостоятельном падении с высоты собственного роста в связи с эпиприступом, – отметила женщина.

Однако сестра умершего не согласна с заключением экспертизы. Она считает результаты недостоверными.