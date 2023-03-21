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НовостиОбщество21 марта 2023 10:57

ВТБ узнал, сколько комнат выбирают клиенты при покупке квартиры

По данным банка, более 40% ипотечных заемщиков в ходе сделок с недвижимостью приобретают однокомнатные квартиры

37% клиентов выбирают двухкомнатные объекты, а трехкомнатные – около 20%.

«Однокомнатные квартиры пользуются у ипотечных заемщиков неизменной популярностью как минимум последние три года. Среди причин - устоявшееся на рынке мнение о доступной стоимости таких объектов. Многие клиенты рассматривают жилье небольшой площади в качестве стартового капитала для себя, детей или варианта для инвестиций и под сдачу в аренду. Однако в пересчёте на стоимость одного квадратного метра просторные квартиры выгоднее: в некоторых случаях разница в цене может достигать 30%», - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.