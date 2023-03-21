Вице-спикер АКЗС рассказал, на что тратятся деньги, собранные для мобилизованных

Часть собранных денег была направлена на помощь семьям военнослужащих Фото: Олег УКЛАДОВ

Вице-спикер Алтайского краевого законодательного собрания Денис Голобородько рассказал, на что тратятся деньги, собранные для мобилизованных. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

Как пишет Голобородько, с сентября 2022 года было собрано более 20 млн рублей в поддержку мобилизованных жителей края и членов их семей.

– Скажу сразу - все закупки производились централизованно при взаимодействии с правительством края, с военными комиссарами, руководством воинских частей, семьями военнослужащих, - отметил вице-спикер краевого парламента.

Так, 1,5 млн рублей пошло на транспортные услуги по доставке гуманитарных грузов, столько же - на покупку угля, дров и строительных материалов для бойцов, когда они находились на мобилизационном пункте в Омске. 3,7 млн рублей потратили на снаряжение для военнослужащих. Оборудование, включая квадракоптеры, радиостанции, бинокли и др., обошлось в 6,5 млн рублей. Часть собранных денег была направлена на помощь семьям военнослужащих – покупку дров, угля и другие нужды. Всего было потрачено более 17 млн рублей.