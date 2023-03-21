Бийчанину вынесли приговор после гибели подростка, которого он катал на тюбинге

В результате ЧП подросток получил травмы, от которых скончался на месте до приезда медиков Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае вынесли приговор 18-летнему жителю Бийска после гибели подростка, которого он катал на тюбинге. Как сообщают в пресс-служба краевого СК и прокуратуры, его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Напомним, трагедия произошла 20 ноября 2022 года в пригороде Бийска. Молодой человек двигался с прицепленным к транспортному средству на буксировочный трос тюбом, в котором сидел 16-летний подросток. В процессе такого опасного развлечения тюб вынесло на обочину дороги, где он столкнулся с припаркованным автомобилем.

В результате ЧП подросток получил травмы, от которых скончался на месте до приезда медиков.

– С учетом активного сотрудничества со следствием, раскаяния, принесения извинений потерпевшим, а также молодого возраста, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно, - рассказали в региональном Следкоме.

Помимо этого, молодой человека на 2 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.