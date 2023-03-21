В 2022 году Алтай-Кокс отправил на переработку более 20 тонн бумаги

Фото: из архива компании

Это эквивалент спасения от вырубки около 300 деревьев.

В рамках развития программы раздельного сбора вторсырья бумага и картон раздельно собираются на предприятии с 2019 года. За четыре года собрано почти 90 тонн бумаги и картона. Все собранное вторичное сырье передается на переработку во внешние специализированные организации.

Развитие экологически безопасного производства и осознанного потребления ресурсов – одна из приоритетных задач компании. На Алтай-Коксе и в Группе НЛМК несколько лет реализуется программа «Зеленый офис». Она нацелена на повышение экологической ответственности сотрудников. Волонтеры Алтай-Кокса также регулярно участвуют в экологических акциях - в 2022 году в рамках эко-марафона собрали около 200 кг мусора на территории пляжа Заринска.

Программа раздельного сбора вторсырья действует на всех предприятиях Группы НЛМК. В 2022 году НЛМК собрал 218 тонн бумаги и картона, Виз-Сталь - 23 тонны, НЛМК-Сорт - 14 тонн, СГОК - 12 тонн. Всего Группа НЛМК в 2022 году собрала и направила на переработку около 300 тонн бумаги и картона. Это равнозначно спасению от вырубки 5 000 деревьев.

Помимо макулатуры предприятия Группы в 2022 году собрали и передали на переработку 244 тонны пластика и 371 тонну полипропиленовой тары, из которых производят различные товары: лавочки и урны, мешки для технических целей, корпуса аккумуляторов и сигнальные огни, стойки для велосипеда, плёнку и другие предметы.

В 2022 году на предприятиях Группы установили дополнительные контейнеры для раздельного сбора вторичного сырья: бумаги, картона, стекла, пластика, также есть пункты сбора отработавшей офисной техники. Сейчас только в офисных помещениях Группы установлено более 350 контейнеров под раздельный сбор вторсырья.