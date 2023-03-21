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НовостиОбщество21 марта 2023 9:06

Строительство новой развязки в Барнауле ориентировочно начнется в конце марта

Основные работы будут проводить в ночное время
Вера Березовская
Основные работы на участке пройдут только в 2024 году.

Основные работы на участке пройдут только в 2024 году.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Строительство многоуровневой развязки в Барнауле на Змеиногорском тракте начнется в конце марта – начале апреля. Об этом рассказал на онлайн-конференции глава регионального Минтранса Антон Воронов.

Во время строительства в этом году не планируют перекрывать движение на участке, чтобы не создавать заторы на дорогах. Основную часть работ будут проводить ночью. Это связано без того осложненной дорожной обстановкой на дорогах из-за реконструкции путепровода на Новом рынке. По этой же причине основные работы на участке пройдут только в 2024 году.

Общая стоимость работ составляет 2,9 млрд рублей.