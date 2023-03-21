В 2023 году в подшефном Славяносербском районе ЛНР алтайские строители восстановят еще 50 объектов инфраструктуры

Алтайские строители начали работать в Славяносербском районе ЛНР в 2022 году Фото: Олег УКЛАДОВ

Строители Алтайского края в 2023 восстановят в подшефном Славяносербском районе ЛНР 510 объектов инфраструктуры. Об этом сообщает в алтайском Минстрое.

– Для этого заключены контракты с 9 генеральными подрядными организациями Алтайского края. В восстановлении инфраструктуры Славяносербского района ЛНР задействовано более 100 строителей с Алтайского края, – пояснили в пресс-службе министерства

Среди 50 объектов – два детский сада, школа, амбулатория и храм. Помимо этого, планируется в текущем году отремонтировать 25 многоквартирных домов, 13 км водопроводных сетей, восемь объектов электроэнергетики, и построить три новых фельдшерско-акушерских пунктов.

Напомним, алтайские строители начали работать в Славяносербском районе ЛНР в 2022 году. Уже восстановлены несколько домой культуры, школ, детских садов, одна амбулатория. Полностью отремонтированы 68 многоквартирных домов и 288 частных.