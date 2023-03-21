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НовостиОбщество21 марта 2023 7:19

Названа дата начала весенних каникул в Алтайском крае и их продолжительность

Они начнутся 24 марта
Вера Березовская
При этом руководство школ может изменить даты начала и окончания весенних каникул

При этом руководство школ может изменить даты начала и окончания весенних каникул

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае весенние каникулы начнутся 24 марта. Об этом сообщает gogov.ru

Отдых у школьников продлится до 2 апреля. Первым учебным днем стает 3 апреля. Эти сроки распространяются на школы, где обучение проводится по четвертям.

При этом руководство школ может изменить даты начала и окончания весенних каникул.

Напомним, ранее учебные заведения Барнаула эвакуировали из-за сообщений о минировании.