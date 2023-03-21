Названа дата начала весенних каникул в Алтайском крае и их продолжительность

При этом руководство школ может изменить даты начала и окончания весенних каникул Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае весенние каникулы начнутся 24 марта. Об этом сообщает gogov.ru

Отдых у школьников продлится до 2 апреля. Первым учебным днем стает 3 апреля. Эти сроки распространяются на школы, где обучение проводится по четвертям.

При этом руководство школ может изменить даты начала и окончания весенних каникул.

Напомним, ранее учебные заведения Барнаула эвакуировали из-за сообщений о минировании.