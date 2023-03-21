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НовостиОбщество21 марта 2023 6:19

В Барнауле устранили коммунальную аварию на улице Антона Петрова

Повреждение на водопроводе исправили
Вера Березовская
Ранее из-за нештатной ситуации на водопроводе отключили холодную воду

Ранее из-за нештатной ситуации на водопроводе отключили холодную воду

Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский водоканал ликвидировал коммунальную аварию на улице Антона Петрова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, ранее из-за нештатной ситуации на водопроводе отключили холодную воду в трех многоэтажных домах по адресам по ул. Антона Петрова, 248, 250, 256.

– Сотрудники компании провели земляные и сварочные работы, обнаружили повреждения, установили ремонтную муфту. В мероприятиях были задействованы одна бригада специалистов и 6 единиц техники. Специалисты работали всю ночь, - рассказали в городской администрации.

Для жителей, попавших под отключение, был организован подвоз воды.