Из Барнаула в Овчинниково запустят дополнительный пригородный поезд

Состав начнет курсировать в субботу, 25 марта Фото: Олег УКЛАДОВ

Из Барнаула в Овчинниково будет ходить дополнительный поезд. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Состав начнет курсировать в субботу, 25 марта, затем 1, 2, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 20 апреля и далее по вторникам. Из Барнаула поезд будет стартовать в 8:12, прибывать на конечную станцию в 10:18. В обратном направлении электричка отправится в 13:42, в Барнауле пассажиры будут уже в 15:35.

Как отмечают в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала компании «РЖД», в связи с запуском дополнительного состава расписание остальных поездов не изменится.