Три многоквартирных дома в Барнауле остались без холодной воды

Барнаульский водоканал продолжает устранять нештатную ситуацию на водопроводной сети Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле из-за коммунальной аварии три многоквартирных дома на улице Антона Петрова остались без холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Барнаульский водоканал продолжает устранять нештатную ситуацию на водопроводной сети диаметром 100 мм в районе дома №256 по улице Антона Петрова, - рассказали в мэрии.

Подача холодной воды ограничена в домах по адресам: ул. Антона Петрова, 248, 250, 256. Для жильцов организовали подвоз воды. Машина находится у дома по ул. Антона Петрова, 250.

Время окончания работа не называется.