Военные сборы объявляются указом президента Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителям Алтайского края стали приходить повестки в военкомат. Об этом пишет «Алтапресс».

В повестках указано, что в военкомат надо явиться якобы для прохождения военных сборов. По данным издания, в первую очередь такие уведомления приходят выпускникам военной кафедры АлтГТУ в возрасте до 30 лет.

Отметим, что военные сборы объявляются указом президента, но на сегодняшний день такой документ еще не опубликован.

Напомним, ранее мама погибшего алтайского бойца рассказала, зачем он отправился в зону боевых действий