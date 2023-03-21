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НовостиОбщество21 марта 2023 3:11

Жителям Алтайского края стали приходить повестки в военкомат

В военкомат надо явиться якобы для прохождения военных сборов
Вера Березовская
Военные сборы объявляются указом президента

Военные сборы объявляются указом президента

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителям Алтайского края стали приходить повестки в военкомат. Об этом пишет «Алтапресс».

В повестках указано, что в военкомат надо явиться якобы для прохождения военных сборов. По данным издания, в первую очередь такие уведомления приходят выпускникам военной кафедры АлтГТУ в возрасте до 30 лет.

Отметим, что военные сборы объявляются указом президента, но на сегодняшний день такой документ еще не опубликован.

Напомним, ранее мама погибшего алтайского бойца рассказала, зачем он отправился в зону боевых действий