Военные сборы объявляются указом президента
Фото: Олег УКЛАДОВ
Жителям Алтайского края стали приходить повестки в военкомат. Об этом пишет «Алтапресс».
В повестках указано, что в военкомат надо явиться якобы для прохождения военных сборов. По данным издания, в первую очередь такие уведомления приходят выпускникам военной кафедры АлтГТУ в возрасте до 30 лет.
Отметим, что военные сборы объявляются указом президента, но на сегодняшний день такой документ еще не опубликован.
Напомним, ранее мама погибшего алтайского бойца рассказала, зачем он отправился в зону боевых действий