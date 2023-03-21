21 марта в Барнауле на четырех участках отключат светофоры

Отключение произойдет из-за ремонтных работ на электросетях Фото: Олег УКЛАДОВ

21 марта в Барнауле временно отключат светофоры на четырех участках. Об этом предупреждает мэрия.

Светофоры не будут работать с 9.00 до 14.00 на пересечениях:

- проспекта Комсомольского и улицы Партизанской,

- проспекта Комсомольского и улицы Никитина,

- проспекта Комсомольского и улицы Интернациональной,

- улиц Максима Горького и Никитина.

В городской администрации пояснили, что отключение плановое, и связано оно с ремонтными работами на сетях электроснабжения.

Водителей и пешеходов просят учесть обстоятельства и призывают соблюдать требования дорожных знаков, а также регулировщиков ГИБДД.

Напомним, ранее в Барнауле произошло ДТП с участием бетономешалки.