21 марта в Барнауле на четырех участках отключат светофоры

Отключение произойдет из-за ремонтных работ на электросетях
Фото: Олег УКЛАДОВ
21 марта в Барнауле временно отключат светофоры на четырех участках. Об этом предупреждает мэрия.
Светофоры не будут работать с 9.00 до 14.00 на пересечениях:
- проспекта Комсомольского и улицы Партизанской,
- проспекта Комсомольского и улицы Никитина,
- проспекта Комсомольского и улицы Интернациональной,
- улиц Максима Горького и Никитина.
В городской администрации пояснили, что отключение плановое, и связано оно с ремонтными работами на сетях электроснабжения.
Водителей и пешеходов просят учесть обстоятельства и призывают соблюдать требования дорожных знаков, а также регулировщиков ГИБДД.
Напомним, ранее в Барнауле произошло ДТП с участием бетономешалки.