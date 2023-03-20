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НовостиДом. Семья20 марта 2023 12:17

Пять северных оленей погибли от рук браконьеров в алтайском заповеднике

Охотники заехали со стороны Тывы
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Останки оленей

Останки оленей

Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

В Алтайском биосферном заповеднике обнаружили следы браконьерства. Как сообщили в пресс-службе заповедника, в пяти километрах от границы с Тывой специалисты нашли останки убитых северных оленей.

Преступление выявили сотрудники заповедника, которые находились в экспедиции к зимним местообитаниям лесного северного оленя. На месте нашли две туши и останки еще от трех добытых животных: 20 шкур, трубчатые кости и копыта.

- Лесной северный олень доверчивый вид и подпускает к себе человека на очень близкое расстояние, чем воспользовались браконьеры и расстреляли стадо, пасущееся на пограничном хребте. Вокруг были видны следы одиночных оленей из распуганного стада, - отметили в заповеднике.

Заявление о браконьерстве подано в полицию.