Пять северных оленей погибли от рук браконьеров в алтайском заповеднике

Останки оленей Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

В Алтайском биосферном заповеднике обнаружили следы браконьерства. Как сообщили в пресс-службе заповедника, в пяти километрах от границы с Тывой специалисты нашли останки убитых северных оленей.

Преступление выявили сотрудники заповедника, которые находились в экспедиции к зимним местообитаниям лесного северного оленя. На месте нашли две туши и останки еще от трех добытых животных: 20 шкур, трубчатые кости и копыта.

- Лесной северный олень доверчивый вид и подпускает к себе человека на очень близкое расстояние, чем воспользовались браконьеры и расстреляли стадо, пасущееся на пограничном хребте. Вокруг были видны следы одиночных оленей из распуганного стада, - отметили в заповеднике.

Заявление о браконьерстве подано в полицию.