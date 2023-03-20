Лидера группы телефонных мошенников будут судить за обман жителей Алтая

Телефоны мошенников Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Алтайский край направил в суд Новосибирска уголовное дело в отношении главаря группы мошенников. Аферисты обманывали людей в ходе телефонного разговора, сообщили в пресс-службе краевого управления полиции.

Житель соседнего региона 1982 года рождения и его подельники звонили людям и представлялись сотрудниками банка, а затем похищали деньги под предлогом оформления кредитов. Участники группы был осуждены и приговорены к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

- Организатору же мошеннической схемы тогда удалось скрыться от правоохранителей, и он был объявлен в федеральный розыск. В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан в Новосибирске и доставлен в Алтайский край, где от деятельности сообщников пострадало наибольшее количество обманутых граждан, - подчеркнули в ГУ МВД.

К слову, мошенники подошли к делу хитро и даже оборудовали специальные кол-центры в арендованных офисах в Новосибирске. Всего им удалось похитить больше 300 тыс. рублей у 10 жителей разных регионов России. В рамках дела правоохранители провели 164 судебные экспертизы и опросили 50 свидетелей. Судить главаря группы будут в Новосибирске.