Первым замглавы Бийска может стать бывшая чиновница

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Пост первого заместителя главы администрации Бийска может получить Ксения Потехина. Как пишет «Толк», ранее она руководила управлением ЖКХ в мэрии, а в настоящее время исполняет обязанности главы «Бийскавтодора».

По данным источника издания, кандидатуру Потехиной на место вице-мэра могут рассмотреть, предположительно, 23 марта. Пока данный вопрос не входит в повестку заседания гордумы. Известно, что ранее Потехина уже работала в мэрии.

До конца января должность первого замглавы города занимала Ирина Ломоносова. Ранее вероятным кандидатом на пост называли бывшего депутата АКЗС Максима Степина.