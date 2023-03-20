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НовостиПолитика20 марта 2023 9:15

Первым замглавы Бийска может стать бывшая чиновница

Ранее она руководила управлением ЖКХ
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Фото: Сергей Кулыгин, БР

Фото: Сергей Кулыгин, БР

Пост первого заместителя главы администрации Бийска может получить Ксения Потехина. Как пишет «Толк», ранее она руководила управлением ЖКХ в мэрии, а в настоящее время исполняет обязанности главы «Бийскавтодора».

По данным источника издания, кандидатуру Потехиной на место вице-мэра могут рассмотреть, предположительно, 23 марта. Пока данный вопрос не входит в повестку заседания гордумы. Известно, что ранее Потехина уже работала в мэрии.

До конца января должность первого замглавы города занимала Ирина Ломоносова. Ранее вероятным кандидатом на пост называли бывшего депутата АКЗС Максима Степина.