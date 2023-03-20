Бийчанке удалось вернуть деньги за несостоявшийся рок-фестиваль «Ветер Сибири»

Возврат денег Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительнице Бийска удалось вернуть деньги за рок-фестиваль «Ветер Сибири», который должен был пройти летом прошлого года. Как сообщает «Бийский рабочий», его перенесли на этот год.

В целом женщина потратила 4,7 тысячи рублей. В эту стоимость входили самый дешевый билет и место под палатку.

- Я не была никогда на больших фестивалях, и сомнений, что он может не состояться, не было, - отмечала женщина.

А в итоге за пару дней до начала фестиваль внезапно отменили и перенесли на следующий год. Бийчанка написала организаторам на почту, но по поводу возврата денег не ответили, а лишь прислали «письмо с отпиской, как и всем». В итоге вернуть деньги удалось лишь через программу чарджбэк – возврат через банк.

- В течение двух месяцев добивалась возврата и получила обратно средства. Вернули деньги полностью и быстро, - подчеркнула бийчанка.