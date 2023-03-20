Барнаулец продал телефон возлюбленной, пока та лечилась в больнице

Отпечатки, кража Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле мужчина продал телефон своей девушки, когда та лечилась в больнице. После этого ловелас уехал, сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Мужчина жил с девушкой, у которой было два телефона. Один из них лежал в ящике, когда девушка отправилась в больницу. В этом время ее возлюбленный продал телефон за пять тысяч и уехал в другой город работать.

Как выяснилось, мужчина успел прикарманить телефон еще у одного человека. Он попросил гаджет, чтобы позвонить, а затем украл и сдал награбленное в ламбард по паспорту друга. В конце концов злоумышленник раскаялся и выкупил телефоны. Суд назначил ему наказание в виде одного года и трех месяцев лишения свободы условно.