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НовостиПроисшествия20 марта 2023 7:02

В учебных заведениях Барнаула эвакуируют людей из-за сообщений о минировании

Официальной информации пока нет
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
АлтГТУ

АлтГТУ

Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 20 марта, в учебных заведениях Барнаула прошла эвакуация. Как сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», организации якобы получили сообщения о минировании.

В настоящее время речь идет об АлтГТУ и юридическом институте МВД России. По информации подписчика сообщества, из зданий вывели людей. Предположительно, на электронную почту политеха пришло сообщение о взрывном устройстве в стенах вуза. Вероятно, такое же письмо получил и БЮИ.

Официальной информации от силовых ведомств на этот счет пока не было.