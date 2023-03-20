В учебных заведениях Барнаула эвакуируют людей из-за сообщений о минировании

АлтГТУ
Фото: Олег УКЛАДОВ
В понедельник, 20 марта, в учебных заведениях Барнаула прошла эвакуация. Как сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», организации якобы получили сообщения о минировании.
В настоящее время речь идет об АлтГТУ и юридическом институте МВД России. По информации подписчика сообщества, из зданий вывели людей. Предположительно, на электронную почту политеха пришло сообщение о взрывном устройстве в стенах вуза. Вероятно, такое же письмо получил и БЮИ.
Официальной информации от силовых ведомств на этот счет пока не было.