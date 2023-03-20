В Барнауле ищут подрядчика для очередного этапа благоустройства «Изумрудного»

Благоустройство «Изумрудного» Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле объявили конкурс для определения подрядной организации, которая продолжит благоустройство парка «Изумрудный». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это будет четвертый этап преображения городской парка.

Подрядчика выберут до 29 марта, максимальная цена контракта составит 117 млн рублей. До 15 августа организация должна будет обновить входные группы, ограждения, построить амфитеатр, обустроить пешеходные дорожки и освещение. также там будет восстановлен Томский тракт и обустроена новая парковка со стороны Сибирского проспекта.

Деньги на проект выделены из краевого и городского бюджетов в рамках программы «Формирование современной городской среды города Барнаула».