Лидеру алтайских «афганцев» продлили срок ареста

Сергей Завалихин Фото: Олег УКЛАДОВ

Руководителю Алтайского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Сергею Завалихину продлили срок ареста. Как сообщает «Толк», он пробудет в заключении до 5 мая.

Как отметил адвокат Завалихина Валерий Давыдов, решение о продлении меры пресечения принял Октябрьский районный суд краевой столицы. Защита арестованного уже обжаловала арест, но результат пока неизвестен. Краевой суд примет решение на этой неделе.

Тем временем, коллеги Завалихина планируют обратиться за помощью к депутату Госдумы Владимиру Шаманову.

Сергей Завалихин был арестован в конце прошлого года по подозрению в мошенничестве. Правоохранители полагают, что фирма общественника могла обслуживать медорганизации региона по завышенным ценам. Это выяснилось после проверки счетной палаты.

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