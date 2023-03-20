Самые высокие зарплаты в Алтайском крае обнаружили в секторе госслужбы

Деньги Фото: Анна СЕМИНА

Алтайский край оказался аутсайдером в рейтинге регионов по зарплатам. В самых высокооплачиваемых отраслях нашего региона заработная плата ниже, чем по стране, сообщает «РИА Рейтинг».

В рейтинге регион занял 81-ое место. Самые большие зарплаты в крае получают госслужащие - 43 тысячи рублей.

В рейтинге говорится, что больше всего зарабатывают финансисты и те, кто занимается нефтегазодобычей. Лидером по зарплатам стала Москва: банковские работники и специалисты по финансам получают 224 тысячи рублей в среднем. Также хорошие зарплаты в Сахалинской области и Ямало-Ненецком АО.